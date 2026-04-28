В Саратовской области вернут отопление в апреле

В первой половине апреля местные власти в регионе официально завершили отопительный сезон.

Основанием послужили погодные условия — среднесуточная температура воздуха позволяла отключить тепло. Кроме того, муниципалы учли многочисленные просьбы жителей, которые хотели сэкономить на коммунальных платежах.

Однако в конце апреля в Саратовскую область внезапно вернулось похолодание. Столбики термометров опустились ниже климатической нормы, и возникла необходимость возобновить подачу тепла — хотя бы для «подтапливания» жилых домов и социальных учреждений.

Ситуацию прокомментировал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.

«Это сложный и длительный процесс, прежде всего с технологической точки зрения. Ряд муниципалитетов уже издали распоряжения о возобновлении отопительного сезона. Кроме того, сейчас подают тепло в социальные учреждения, которые подключены к автономным источникам теплоснабжения», — пояснил министр.

Бутылкин добавил, что министерство ведёт мониторинг ситуации в районах. Продолжает работать региональная горячая линия: 8 (8452) 74-00-47. Номера местных горячих линий опубликованы на сайте минстроя.

Ольга Сергеева