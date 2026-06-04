В Саратовской области ветеринарам на прививку привели домашнего дикобраза

В Балашовской районной станции по борьбе с болезнями животных в Саратовской области ветеринары приняли необычного пациента — дикобраза по кличке Василиса.

Владельцы животного доставили его на плановый осмотр и вакцинацию от бешенства.

После осмотра ветеринары подтвердили, что Василиса здорова, и сделали ей необходимую прививку. Вакцинация является обязательной процедурой для всех теплокровных животных, включая дикобразов. Теперь в ветеринарном паспорте Василисы появилась новая отметка о проведенной вакцинации.

Ольга Сергеева