Контроль в «Озинках» не пропустил доски в Узбекистан

В пункте пропуска «Озинки» сотрудники управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям досмотрели автомобиль, который следовал из России в Узбекистан.

В грузовике 1 июня перевозили доски объемом 36,3 куб. м, относящиеся к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

В ходе проверки было установлено, что государственные номера автомобиля и прицепа не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате. По этой причине сопроводительный документ был признан недействительным, и перевозчику выдано предписание о возврате продукции к месту отгрузки.

Ольга Сергеева