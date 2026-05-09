В Саратовской области водитель на Mercedes сбил лося и улетел в канаву

Лось спровоцировал серьезное ДТП под Петровском: три человека в больнице.

В Саратовской области ранним утром 8 мая произошло ДТП с участием дикого животного. На трассе при выезде из Петровска в сторону Пензы, неподалеку от деревни Крутец, легковой Mercedes-Benz буквально протаранил вышедшего на дорогу лося.

Удар был настолько сильным, что иномарка не удержалась на трассе и рухнула в заполненную водой канаву. В результате аварии серьезно пострадали три человека: 41-летний водитель и две его пассажирки — женщины 40 и 64 лет. Всех троих госпитализировали.

Судьба самого лося остается неизвестной: информации о том, выжило ли животное после столкновения, пока нет. Инцидент подтвердили в пресс-службе региональной ГАИ.

Ольга Сергеева