Депутат Николай Панков напомнил о вкладе региона в Великую Победу

В День Победы депутат Государственной Думы Николай Панков обратился к жителям Саратовской области, подчеркнув особую роль региона в годы Великой Отечественной войны.

В своем поздравлении парламентарий напомнил о трассе Р‑228, которая в военное время соединяла Саратов и Сталинград и по праву носила название «дороги жизни».

Именно по этому маршруту шли боеприпасы, патроны и продовольствие для защитников Сталинграда, а обратно — в Саратов эвакуировали детей и раненых бойцов. Сегодня на трассе установлен памятник воинам-водителям, и многие водители, проезжая мимо, традиционно подают звуковой сигнал в знак памяти о героях.

«Саратов был прифронтовым городом. Враг постоянно бомбил и «дорогу жизни», и железнодорожный мост, и авиационный завод, и госпитали — только в Саратове их насчитывалось более 200, а в Балашове — 20», — напомнил Панков.

Депутат поздравил земляков с праздником, пожелав здоровья, счастья и благополучия. Добавим, что в марте этого года участок трассы Р‑228 официально получил название «Сталинградское шоссе».

Ольга Сергеева