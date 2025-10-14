В Саратовской области возрождают сельскую ипотеку под 3%

В Саратовской области возобновилась выдача сельской ипотеки по ставке до 3% годовых.

Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей на 25 лет с первоначальным взносом 30%.

Программа предназначена для жителей населённых пунктов до 30 тысяч человек, включая работников АПК, бюджетной сферы и участников СВО. Средства можно направить на покупку или строительство жилья.

За последнюю неделю поступили заявки на сумму свыше 100 млн рублей, которые сейчас рассматриваются. Об этом сообщил представитель «Россельхозбанка» Владислав Белоусов на заседании облдумы.

Ольга Сергеева