Из-за волокиты 10-летняя девочка-инвалид из Балакова лишилась льготного статуса

В приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина поступило обращение от жительницы Балакова Саратовской области о нарушении прав её 10-летней дочери-инвалида.

По словам заявительницы, с января текущего года ребёнок лишён жизненно необходимого высокобелкового питания. Кроме того, врачи детской поликлиники затягивали направление на медико-социальную экспертизу, что привело к утрате девочкой льготного статуса.

СУ СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль, затребовав доклад о его ходе и результатах.

Ольга Сергеева