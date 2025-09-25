В Саратовской области возрождают телепроект «Где ты, мама?» для помощи детям-сиротам

Министерство образования региона и благотворительная организация «Где ты, мама?» заключили соглашение о создании профессиональных видео-портретов воспитанников детских домов. Проект направлен на изменение подхода к семейному устройству детей-сирот через телевизионный формат.

Как отметил министр образования Александр Пажитнев, проект станет социальным мостом между детьми, мечтающими о семье, и взрослыми, готовыми принять их. Вместо стандартных анкет зрители увидят живые истории и характеры детей, их таланты и особенности.

Видеоматериалы будут демонстрироваться на федеральных телеканалах «Россия-1» и «Россия-24», в социальных сетях и на официальных интернет-ресурсах. Проект призван увеличить шансы каждого ребенка на обретение любящей семьи через расширение аудитории потенциальных усыновителей.