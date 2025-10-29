В Саратовской области впервые на 90 гектарах высадят сосны и акации

В Саратовской области стартовала масштабная акция по высадке леса.

В Красноармейском и Вольском районах на 90 га высадят 355,5 тысяч сеянцев сосны и акации. Проект реализуется министерством природы региона совместно с АНО «Древо жизни».

Как отметил министр Константин Доронин, лесоклиматические проекты в области реализуются впервые.

В 2026 году планируется создать ещё 120 га акациевых культур в Красноармейском лесничестве.

Напомним, Саратовская область вошла в тройку пилотных регионов этой инициативы вместе с Ростовской областью и Мордовией.