Утром в Саратовской области в столкновении с фурой погиб водитель «Нивы»

В Балаковском районе утром 29 октября произошло смертельное ДТП.

Около села Быков Отрог столкнулись грузовик «Скания» и внедорожник «Нива Шевроле».

В результате аварии водитель «Нивы» погиб. Спасатели с использованием специального оборудования извлекли тело мужчины из автомобиля и передали его следственной группе.

По уточнённой информации ГИБДД, погибшим оказался мужчина 1954 года рождения. За рулём фуры находился водитель 1968 года рождения. На месте работали экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сергеева