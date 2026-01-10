В Саратовской области ввели новую меру поддержки для дворовых футбольных команд

Введена новая мера поддержки для саратовских тренеров дворовых футбольных команд.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

С 2025 года их начали премировать за победу в соревнованиях на кубок Губернатора. По итогу сезона денежное поощрение получили 24 наставника, чьи воспитанники заняли призовые места.

— за 1 место — 50 тысяч рублей;

— за 2 место — 30 тысяч рублей;

— за 3 место — 20 тысяч рублей.

— Эта инициатива направлена на поддержку любительского спорта. Ранее аналогичные выплаты получали тренеры по дворовому хоккею, чьи команды показали лучшие результаты на областных соревнованиях «Золотая шайба», — написал в соцсетях глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева