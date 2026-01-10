Михаил Исаев: Снегопады проверяют Саратов на прочность

64 сантиметра снега за новогодние праздники — по данным Гидрометцентра, серьёзная проверка на прочность для коммунальных служб города

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся и на следующей неделе.

За 10 дней января:

— Вывезено около 140 тысяч кубометров снега

— Ежедневно на линии — не менее 350 единиц техники

— Комплексная уборка с перекрытием — проводится на в среднем на 54 участках улиц каждый день

— Группы жилищного контроля — более 600 выездов по дворам, выдано около 100 предписаний управляющим компаниям. Нарушения фиксируются, материалы передаются в ГЖИ

— Комитет муниципального контроля обследовал более 5000 объектов торговли, возбуждено 110 административных дел за нарушения по уборке территорий и очистке кровель.

Впереди новый снегопад, который продлится почти сутки.

Сегодня на совещании губернатор Роман Бусаргин поставил задачу: к 12 января все подъезды к школам, больницам, детским садам и ключевые маршруты должны быть в нормативном состоянии.

Все службы в режиме повышенной готовности, мобилизованы все ресурсы для выполнения этой задачи.