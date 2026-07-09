Власти Саратовской области ввели новые правила выдачи жилья для детей-сирот

Саратовским сиротам больше не придётся стоять в очереди за жильём — губернатор анонсировал кардинальные перемены.

Областные власти запускают новую схему обеспечения квартирами детей-сирот: вместо многолетнего ожидания в списках они с 18 лет смогут получить жилищный сертификат. При этом сумму выплаты пересмотрели в сторону увеличения — теперь при расчёте субсидии берут не 33, а 37 квадратных метров.

По словам главы региона Романа Бусаргина, принципиально новый подход стал возможен благодаря федеральной поддержке — при участии председателя Госдумы Вячеслава Володина удалось привлечь более 10 миллиардов рублей. Эти средства уже помогли решить квартирный вопрос более чем для 6 тысяч человек.

Власти уверены, что до конца года накопленную очередь удастся ликвидировать полностью, и впредь жильё будет выдаваться без задержек. Всю информацию о правилах получения сертификатов опубликуют на официальных порталах региона, а губернатор взял реализацию программы под личный контроль. Сиротам рекомендуют обращаться в профильные органы сразу после совершеннолетия, чтобы не терять время.

Ольга Сергеева