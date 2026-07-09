Неудачный шашлык: саратовец загорелся из-за мангала

В Саратовской области дачник едва не сгорел из-за опасного розжига мангала.

Неосторожность при приготовлении шашлыка едва не стоила жизни 55-летнему жителю Гагаринского района Саратова. Мужчина разжигал мангал в СНТ «Сигнал-1» с помощью специальной жидкости, но в какой-то момент пламя перекинулось на его одежду. Очевидцы вызвали спасателей, и пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в ожоговый центр.

Инцидент произошёл в районе деревни Шевыревка – это далеко не единичный случай. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировали 17 пожаров, причём 12 из них связаны с горением сухой травы и мусора.

Спасатели вновь призывают жителей быть предельно внимательными с открытым огнём: одна искра может обернуться трагедией и для человека, и для природы.

Ольга Сергеева