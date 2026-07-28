Саратовская облдума ввела пятилетний запрет на продажу вейпов

Саратовские единороссы заблокировали рынок вейпов региона до 2032 года.

В Саратове сделан решительный шаг в борьбе с «паровыми» трендами. Фракция «Единой России» в облдуме консолидированно поддержала законопроект, который на пять лет полностью останавливает легальную продажу электронных сигарет и жидкостей к ним на территории региона. О решении рассказал депутат Гагик Киракосян, уточнив, что инициатива реализована в строгом соответствии с федеральными нормами, делегирующими субъектам право вводить дополнительные локальные запреты.

Однако документ бьет шире — он кардинально переформатирует карту продаж табака. Вступая в силу с весны 2027 года, закон вычеркивает из списка разрешенных мест не только магазины у школ, но и совершенно неочевидные локации: пляжи, стадионы во время матчей и даже территории религиозных объектов. Власти региона дают предпринимателям полгода на сворачивание деятельности, после чего за нарушение последуют жесткие санкции.

Ольга Сергеева