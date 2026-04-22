В Саратовской области ввели штрафы за дискриминацию ветеранов боевых действий

Региональный парламент закрыл правовую дыру, которая могла оставить без защиты тех, кто защищал страну.

Депутаты Саратовской областной думы приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях — теперь работодателей официально начнут штрафовать за отказ трудоустраивать ветеранов боевых действий.

До сих пор наказание было предусмотрено только в двух случаях: если компания отказывала в работе молодёжи или несовершеннолетним по квоте. Ветераны в этом перечне отсутствовали, хотя обязанность создавать для них рабочие места уже прописана в федеральном законодательстве.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу норма, обязывающая бизнес выделять квоты под трудоустройство ветеранов боевых действий. Однако до сегодняшнего дня в законе не было прописано, что будет с компанией, которая проигнорирует это требование. Саратовские депутаты этот пробел ликвидировали.

Размеры штрафов оставили прежними (конкретные суммы в сообщении не уточняются, но механизм уже существовал для других льготных категорий). Главное — теперь у контролирующих органов появляется инструмент воздействия на нерадивых работодателей.

Напомним, ветеранов боевых действий внесли в список льготных категорий ещё в декабре 2025 года. Принятый сегодня закон — это техническая, но критически важная «связка»: он просто приводит штрафные санкции в соответствие с уже существующими нормами.

У бизнеса есть форa: новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Это значит, что у компаний остаётся больше года, чтобы подготовить рабочие места и скорректировать кадровую политику. После этой даты отказ ветерану в трудоустройстве по квоте станет прямым нарушением с финансовыми последствиями.

Ольга Сергеева