Президент Владимир Путин отметил званием и медалью двух саратовцев

Глава РФ внёс имена двух жителей региона в список получателей государственных наград.

Соответствующий указ Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.

Глава государства оценил вклад саратовцев в совершенно разных сферах — от большого спорта до учёта недвижимости.

Высокое звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Борису Королёву. Он руководит «Спортивной школой олимпийского резерва по боксу» Саратовской области. Награда нашла его за развитие физической культуры и спорта — вероятно, не без помощи воспитанников, которые приносят региону медали.

Совсем другой профиль — у Елены Пустоведовой. Заместитель начальника Саратовского районного межмуниципального отдела Управления Росреестра по Саратовской области удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» (степень не уточняется, но речь идёт о медали ордена, а не о самом ордене).

В указе сказано, что награда вручена «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Формулировка скромная, но за ней — годы кропотливого труда в системе регистрации прав и кадастрового учёта.

Два человека, две профессии, одна страна. Кто-то учит детей держать удар, кто-то следит за тем, чтобы у земли был законный хозяин. Оба, по мнению Кремля, заслужили внимание на самом высоком уровне.

