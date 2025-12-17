В Саратовской области ввели штрафы за мерцающие вывески и граффити

Депутаты облдумы борются с визуальным шумом.

Новыми поправками в административное законодательство региона установлена ответственность за вывески с использованием мерцающего света, на основе динамически меняющихся изображений, а также в светопрозрачных конструкциях, занимающих более 30% площади стеклянного полотна.

Кроме того, штрафовать будут за нанесение надписей и графических изображений вне специально отведенных мест и несоблюдение сроков их удаления.

«Подобные надписи зачастую содержат незаконную информацию и ссылки на различного рода ресурсы, распространяющие запрещенные вещества, а это уже прямая угроза здоровью и жизни жителей, прежде всего, молодого поколения и будущему наших детей», — прокомментировал председатель комитета Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях.

Вырастут взыскания с должностных и юридических лиц в случае нарушения собственником и (или) иным законным владельцем здания требований к содержанию прилегающих территорий.

Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.