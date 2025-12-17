Регион стабильно входит в число территорий с низким уровнем употреблением спиртного, уступая лишь республикам Северного Кавказа.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в 2024 году среднедушевое потребление алкоголя в регионе снизилось до 7,98 литра – это один из самых низких показателей в стране.

Как сообщили в областном минздраве, ключевым проектом стал проект «Здоровье для каждого», запущенный в 2025 году. Он включает лекции, профилактические мероприятия и законодательные инициативы, ограничивающие доступность алкоголя. Введен запрет на продажу спиртного за два часа до начала массовых мероприятий, а также ужесточены требования к продаже вблизи образовательных и спортивных объектов.

Главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» Дмитрий Хижняк отмечает:

— Злоупотребление алкоголем оказывает разрушительное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Саратовская область демонстрирует позитивные изменения в формировании здорового образа жизни благодаря совместным усилиям медицины, социальных служб и общества. В нашей больнице мы не только качественно лечим зависимости, но и уделяем особое внимание профилактике.

Подготовила Наталья Мерайеф