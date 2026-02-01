В Саратовской области вырастут разовые пособия беременным женам военнослужащих

В Саратовской области с 1 февраля 2026 года будущим матерям, чьи супруги проходят срочную службу по призыву или учатся на первом курсе военного учебного заведения, вырастет размер единовременного пособия.

Информация об этом была распространена региональным отделением Социального фонда России.

Сумма выплаты увеличится с 38 963 рублей до 45 054,23 рубля. Эта мера является частью государственной поддержки семей военнослужащих.

Пособие назначается при сроке беременности свыше 180 дней. Обратиться за ним можно онлайн через портал «Госуслуги», а также лично в клиентской службе СФР или МФЦ. Важно подать заявление не позднее чем через шесть месяцев после окончания мужем службы по призыву. Размер выплаты ежегодно индексируется с учётом инфляции.

Ольга Сергеева