В зоне СВО трагически погибли военные из Саратова Елизаров, Сидоров и Кондратьев

В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратова.
Об этом сообщила городская администрация.
Скорбный список пополнили:
Елизаров Антон,
Сидоров Владимир,
Кондратьев Михаил.
Губернатор области выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что их пример «вдохновляет на добрые дела и укрепляет дух нации».
Мэр Саратова в своём обращении добавил, что его земляки пали, «сражаясь за правое дело».
Списки погибших дополняются фамилиями саратовских бойцов ежедневно. Общее число павших на фронте держится в секрете.
Ольга Сергеева