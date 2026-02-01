В зоне СВО трагически погибли военные из Саратова Елизаров, Сидоров и Кондратьев

В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратова.

Об этом сообщила городская администрация.

Скорбный список пополнили:

Елизаров Антон,

Сидоров Владимир,

Кондратьев Михаил.

Губернатор области выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что их пример «вдохновляет на добрые дела и укрепляет дух нации».

Мэр Саратова в своём обращении добавил, что его земляки пали, «сражаясь за правое дело».

Списки погибших дополняются фамилиями саратовских бойцов ежедневно. Общее число павших на фронте держится в секрете.

Ольга Сергеева