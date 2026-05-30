В Саратовской области вырос индекс промпроизводства

Индекс промышленного производства в Саратовской области в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13,2%.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, самый значительный рост отмечается в следующих сферах:

— производство готовых металлических изделий — в 2,6 раза;

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — более чем в 2 раза;

— производство одежды — на 75%;

— производство кожи и изделий из нее — на 42,2%.

«Сегодня есть множество механизмов, мер поддержки федерального и регионального уровня, которые позволяют развивать производства. Создание условий для расширения мощностей предприятий — одна из ключевых задач всех органов власти. Совместно с депутатским корпусом партии «Единая Россия» вырабатываем различные решения для поддержки производителей, привлечения новых инвесторов», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева