Самокатчик попал под уголовную статью после наезда на 69-летнюю женщину

Инцидент произошел 26 мая в областном центре.

18-летний самокатчик сбил 69-летнюю женщину. Пенсионерка была госпитализирована с травмами.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, что связано с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествия и уделяют особое внимание лицам, организовавшим прокат самокатов, которые не обеспечили безопасность предоставляемой услуги.

Этот случай вновь поднимает важные вопросы о безопасности использования электросамокатов и ответственности прокатных сервисов.

