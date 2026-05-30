Самокатчик попал под уголовную статью после наезда на 69-летнюю женщину

Инцидент произошел 26 мая в областном центре.
18-летний самокатчик сбил 69-летнюю женщину. Пенсионерка была госпитализирована с травмами.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, что связано с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествия и уделяют особое внимание лицам, организовавшим прокат самокатов, которые не обеспечили безопасность предоставляемой услуги.
Этот случай вновь поднимает важные вопросы о безопасности использования электросамокатов и ответственности прокатных сервисов.
Ольга Сергеева