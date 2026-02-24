В Саратовской области выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников

На минувшей неделе в регионе зафиксирован подъем числа острых респираторных инфекций.

По данным областного Роспотребнадзора, с 16 по 22 февраля 2026 года (восьмая неделя года) в Саратовской области зарегистрировано 14 005 случаев ОРВИ. Это на 2,6% выше показателей предыдущей семидневки (с 9 по 15 февраля было выявлено 13 655 заболевших).

В областном центре эпидемиологическая ситуация также обострилась: в Саратове за неделю инфекцию подхватили 5843 человека.

Наиболее заметный прирост заболеваемости зафиксирован среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. В этой группе число случаев увеличилось на 17,6% по области и на 13,8% в самом Саратове.

В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что такая динамика среди школьников связана с активизацией общения детей после каникул. Специалисты отмечают, что интенсивные контакты как в учебных заведениях, так и на дополнительных занятиях способствуют более быстрому распространению вирусов.

Ольга Сергеева