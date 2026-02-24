Депутат Мария Усова поддержала назначение Михаила Исаева вице-губернатором

Главой региона Романом Бусаргиным приняты важные кадровые решения.

Пост вице-губернатора предложен Михаилу Исаеву, исполнять полномочия главы Саратова будет Игорь Молчанов.

По мнению депутата облдумы, регионального координатора «Женского движения ЕР», гендиректора холдинга «Волга-Медиа» Марии Усовой, это позволит усилить работу как областного правительства, так и муниципалитета.

— Михаил Александрович – грамотный руководитель с большим политическим опытом. За его плечами работа на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Это поможет ему продолжить отстаивать интересы жителей Саратовской области в новой должности.

За Игоря Александровича говорит успешная реализация проектов и умение выстроить работу в Октябрьском и Ленинском районах Саратова. Нет сомнений, что он будет успешно решать задачи как глава областного центра и эффективно справляться со всеми возникающими вопросами, — отметила Мария Викторовна.

