В Саратовской области выросло число отравлений грибами: за полгода зафиксировано три случая

За первые шесть месяцев 2026 года в Саратовской области зарегистрировано три случая отравления грибами.

Статистику регионального Управления Роспотребнадзора опубликовало издание «МК в Саратове».

Как отмечают в санитарном ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается негативная динамика: в январе–июне 2025 года таких происшествий было зафиксировано лишь одно.

Важно подчеркнуть, что ни в 2025-м, ни в 2026-м году летальных исходов среди пострадавших не допущено — все случаи завершились без смертельных последствий.

Для справки: по итогам всего 2025 года за медицинской помощью после употребления грибов обратились пять жителей области. Все пострадавшие — люди в возрасте от 50 до 70 лет. Специалисты в очередной раз призывают саратовцев быть внимательными при сборе и покупке грибов, а также напоминают о правилах их термической обработки.

Ольга Сергеева