Жители аварийной пятиэтажки вновь обратились к Бастрыкину

Жильцы дома № 3 во 2-м Кавказском тупике в Саратове уже несколько лет живут в смертельно опасных условиях.

Пятиэтажный дом 1962 года постройки признали аварийной два года назад и должны были снести до 1 мая 2025 года, однако люди до сих пор остаются в своих квартирах. Весной текущего года они жаловались, что с фасада регулярно падают кирпичи, а в управляющей компании констатировали: «полстены вывалилось».

С марта по факту нерасселения здания региональное управление СК расследует уголовное дело. Тогда же ситуацией заинтересовался руководитель СКР Александр Бастрыкин.

Сейчас глава ведомства вновь потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования и о мерах, которые принимаются для восстановления прав жителей. Люди продолжают ждать конкретных действий.

Ольга Андреева