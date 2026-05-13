В Саратовской области выросло число специалистов по общественной работе с молодежью

Более 250 тысяч молодых саратовцев вовлечены в волонтерство и общественные акции.

На заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи облдумы Ангелина Беловицкая сообщила, что за 2024–2025 годы в регионе открылись три новых молодежных центра — в Балашовском, Александрово-Гайском и Красноармейском районах. Остается задача открытия областного дома молодежи.

На реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» регион получил 156 млн рублей федеральных и 83 млн областных средств. В различные акции вовлечены более 250 тысяч молодых людей (около 40% от общего числа).

По данным платформы ДОБРО.РУ на конец 2025 года, в области зарегистрированы 125 тысяч системных добровольцев и 3152 организатора. Количество добрых дел за год составило 15 845.

Ольга Сергеева