СФР рассказал саратовцам с инвалидностью о способах получения электронных сертификатов

С января 2026 года жителям Саратовской области с инвалидностью выдали 12 600 электронных сертификатов.

Документы позволяют самостоятельно приобрести технические средства реабилитации (ТСР), указанные в индивидуальной программе. Обязательное условие — наличие банковской карты «МИР».

Оформить сертификат можно через «Госуслуги», клиентскую службу или МФЦ. При потребности в нескольких видах ТСР подается одно заявление. Рассмотрение занимает два рабочих дня. Использовать сертификат можно в обычных магазинах и онлайн.

Ольга Сергеева