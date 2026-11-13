«Донецк передаёт приветствие братьям по вере»: муфтий ДНР встретился с единоверцами в Балашове

В рамках визита в Саратовскую область муфтий ДУМ Донецкой Народной Республики Рашид-хазрат Брагин побывал в городе Балашове.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, религиозный деятель приехал в Саратов для участия в международных презентациях документальных фильмов и выставках о Соборной мечети регионального центра, которые состоялись 8 ноября 2026 года.

Накануне, 6 ноября, по пути в Саратов Рашид-хазрат Брагин остановился в Балашове, где посетил местный мусульманский храм. Уважаемого гостя тепло встретил заместитель муфтия ДУМ Саратовской области, имам-мухтасиб Балашовского района Ильяс-хазрат Юнкин.

Глава ДУМ ДНР принял участие в Джума в балашовской мечети и провёл встречу с прихожанами по завершении молитвы. Рашид-хазрат передал верующим мусульманам приветствия от единоверцев Донецкой Народной Республики, рассказал о жизни последователей Ислама в этих краях и попросил не забывать их в своих дуа.

Также для гостей была проведена экскурсия по дому Аллаха в Балашове, который был реконструирован в 2024 году. В сооружении появился третий этаж, новая крыша, тёплый современный молельный зал и класс для кухни.