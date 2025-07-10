В Саратовской области высадили более 8 млн деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Саратовская область стала лидером по высадке деревьев в рамках акции «Сад памяти» в России.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в регионе появилось более 8,7 млн зеленых насаждений. Это позволило занять региону первое место в стране, опередив в тройке лидеров Иркутскую и Кемеровскую области, где высадили 2,149 и 2,191 млн деревьев соответственно.

В этом году в рамках акции по всей России высаживали сосны, ели, вязы, ясени, акации, березы, кедры и клены, а также редкие: жасмин, лимонное дерево, альбицию, глицинию и олеандр.

«В Топ-10 самых результативных регионов по количеству высаженных деревьев в рамках акции вошли Саратовская, Иркутская, Кемеровская области, Республика Калмыкия, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Алтайский край, Республика Татарстан, а также Челябинская и Тверская области. С каждым годом регионы все активнее включаются в общую лесовосстановительную работу, все больше добровольцев присоединяются к проектам и высаживают свои памятные деревья в честь героев нашей страны», – рассказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.

В 2025 году к проекту присоединились все без исключения российские регионы. Цель акции высадить более 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Однако в юбилейный год в России и за рубежом уже высажено свыше 30 миллионов деревьев.

«Выражаю благодарность всем волонтерам, работникам наших лесхозов, которые регулярно принимают участие в акции, высаживают деревья. Эти мероприятия ведутся на территории всей Саратовской области. В этом году планируем провести лесовосстановление на площади не менее 4 тысяч гектаров. Мы планомерно расширяем возможности наших лесопитомников, занимаемся укреплением материально-технической базы лесхозов. Важно, что в юбилейный год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне наша область является активным участником акции «Сад памяти», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, акция «Сад памяти» проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным.