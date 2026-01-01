В Саратовской области выявили два случая незаконной заготовки новогодних сосен

В период усиленной охраны хвойных лесов саратовские инспекторы провели порядка 300 патрулирований.

Примечательно, что более половины из рейдов прошли совместно с правоохранителями.

В ходе проверок было выявлено два случая незаконной рубки. В Лысогорском районе гражданин незаконно срубил одну сосну. На него составлен административный протокол, дерево изъято. В Вольском районе неустановленные лица вырубили две сосны. Материалы по этому факту переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Как подчеркнули в ведомстве, виновники обязаны возместить нанесённый ущерб. Режим усиленной охраны лесов продлится до конца новогодних праздников.

Ольга Сергеева