Кабан, косуля и 9 лосей: в саратовских угодьях инспекторы выявили 10 браконьеров

В Саратовской области в 2025 году зафиксировано 10 эпизодов нелегальной охоты, по двум из которых возбуждены уголовные дела.

Жертвами браконьеров стали девять лосей, одна косуля и кабан.

С начала года инспекторы провели 6 тысяч патрульных выездов и составили 917 административных протоколов. Общая сумма штрафов приблизилась к 1 млн рублей. Только за прошлую неделю выявлено 24 нарушения, самым частым из которых была охота без разрешений. Пятеро нарушителей были задержаны, в одном случае браконьеры при виде инспектора попытались избавиться от незаконного оружия.

С начала года 23 человека лишены права на охоту сроком на один год, а владельцам охотничьих угодий вынесено 82 предупреждения.

Алиса Эай