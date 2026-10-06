Власти Саратовской области взяли под контроль пять опасных сорняков

В регионе взяли под контроль пять опасных растений.
Документ за подписью губернатора Романа Бусаргина опубликовали сегодня.
В список попали:
- борщевик Сосновского;
- золотарник гигантский;
- золотарник канадский;
- мелколепестник канадский;
- циклахена дурнишниколистная.
Самый опасный для человека в этом списке — борщевик Сосновского. Его сок при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги. При этом растение быстро разрастается и занимает большие площади.
Циклахена дурнишниколистная может вызвать аллергию. Для животных она опасна при попадании в корм — это может привести к отравлению. Растение также быстро захватывает поля и мешает расти сельхозрастениям.
Золотарники образуют густые заросли и постепенно вытесняют местные растения. Из-за этого могут страдать луга и сельхозугодья.
Мелколепестник канадский отличается неприхотливостью и быстро осваивает новые территории. Он также может засорять поля и мешать росту сельхозкультур.
Теперь все пять видов будут уничтожать, чтобы они не успевали распространиться.
Борщевик Сосновского отдельно включили в список растений, с которыми будут бороться на особо охраняемых природных территориях Саратовской области.