Власти Саратовской области взяли под контроль пять опасных сорняков

В регионе взяли под контроль пять опасных растений.

Документ за подписью губернатора Романа Бусаргина опубликовали сегодня.

В список попали:

борщевик Сосновского;

золотарник гигантский;

золотарник канадский;

мелколепестник канадский;

циклахена дурнишниколистная.

Самый опасный для человека в этом списке — борщевик Сосновского. Его сок при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги. При этом растение быстро разрастается и занимает большие площади.

Циклахена дурнишниколистная может вызвать аллергию. Для животных она опасна при попадании в корм — это может привести к отравлению. Растение также быстро захватывает поля и мешает расти сельхозрастениям.

Золотарники образуют густые заросли и постепенно вытесняют местные растения. Из-за этого могут страдать луга и сельхозугодья.

Мелколепестник канадский отличается неприхотливостью и быстро осваивает новые территории. Он также может засорять поля и мешать росту сельхозкультур.

Теперь все пять видов будут уничтожать, чтобы они не успевали распространиться.

Борщевик Сосновского отдельно включили в список растений, с которыми будут бороться на особо охраняемых природных территориях Саратовской области.