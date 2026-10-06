Дисбактериоз и аллергия: на саратовском предприятии нашли опасные для здоровья сосиски

В саратовских сосисках нашли антибиотик.

В сентябре на одном из производств в Саратове инспектор выявил нарушения при производстве сосисок. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

В ведомстве пояснили, что пробы были отобраны на мясоперерабатывающем предприятии. В мясных полуфабрикатах (сосиски «Рубленые») обнаружили лекарственное средство «Бензилпенициллин» — антибиотик, применяемый для лечения бактериальных инфекций у сельскохозяйственных животных.

Употребление такой продукции может негативно влиять на здоровье человека: приводить к резистентности бактерий к лекарствам, вызывать дисбактериоз и аллергические реакции.

В итоге хозяйствующему субъекту аннулировали ветеринарный сопроводительный документ на продукцию, её оборот заблокирован. Объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.