В Саратовской области за 130 млн продают работающий санаторий с рестораном на берегу Волги

На продажу выставлен работающий саратовский санаторий на берегу Волги за 130 млн рублей.

Согласно объявлению, объект находится на первой линии от Волги, однако его точное местоположение не раскрывается.

В состав лота входит гостиничный корпус площадью около 4 000 квадратных метров с санаторными услугами, отдельный медицинский корпус и ресторан.

Общая стоимость объекта составляет 130 миллионов рублей. Продажа оформляется как готовый бизнес, что подразумевает передачу прав на недвижимость и действующее предприятие.

Ольга Сергеева