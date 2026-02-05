ИИ выявил более 2 тысяч нарушений в саратовской пищевой отрасли за год

В Саратовской области система искусственного интеллекта выявила свыше двух тысяч нарушений в сфере оборота продуктов питания в 2025 году.

Саратовское управление Россельхознадзора подвело итоги работы за 2025 год, впервые масштабно использовав технологии искусственного интеллекта для контроля пищевой продукции. Как сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Чемоданкин, система проанализировала данные в государственной системе «Меркурий» и выявила более 2000 нарушений.

Алгоритм обнаружил случаи ввода в оборот небезопасных товаров, использования сырья неизвестного происхождения и реализации продукции с истекшим сроком годности. По результатам анализа выдано 1300 предостережений, 28 субъектов лишились регистрации, а из продажи изъято свыше 3000 товарных единиц.

Особое внимание Чемоданкин уделил резонансному делу о фальсификации молочной продукции. Производитель, который подменял молочный жир растительным, был лишен льготной ставки НДС, получил доначисление налогов на 40 миллионов рублей, а в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве. Название предприятия официально не раскрывается.

Ольга Сергеева