В Саратовской области за 2 года выросло производство молока и яиц

В Саратовской областной думе прошло заседание комитета по аграрным вопросам.

Замминистра сельского хозяйства Алексей Молчанов сообщил, что аграрный комплекс региона включает около 500 скотоводческих предприятий, более 20 свиноводческих, 225 овцеводческих, 14 птицефабрик, 270 рыбоводческих хозяйств и свыше 100 тыс. личных подворий.

По итогам третьего квартала область занимает 10-е место в России по поголовью овец и коз, 11-е — по КРС и 13-е — по производству молока.

За последние три года отмечен рост: к 2024 году производство молока выросло до 105%, мяса — до 100%, а яиц — до 119,4% от показателей 2022 года.

Ольга Сергеева