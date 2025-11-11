Саратовская «Книга памяти СВО» претендует на национальную премию «Знание»

Обнародован шорт-лист главной просветительской награды страны — «Знание.Премия — 2025».

В юбилейном сезоне за звание лучших в 15 номинациях будут соревноваться 112 финалистов: 61 просветитель, 47 проектов и 4 организации.

Саратовскую область в этом списке представляет масштабный литературный проект «Книга памяти СВО». Его создатель — филолог и журналист Антон Тарасов, участник СВО, награжденный медалью «За отвагу». Издание, подготовленное при содействии Минобороны и Минкультуры России, претендует на звание лучшей просветительской книги года.

«Книга памяти СВО» представляет собой многотомное художественно-документальное издание, сохраняющее истории современных героев. На сегодня выпущено уже более 20 томов общим тиражом 10 000 экземпляров, которые распределены по музеям, библиотекам, школам, воинским частям и семьям военнослужащих по всей России. Итоги премии будут подведены в ближайшее время, и у саратовского проекта имеются серьезные шансы на успех.

Ольга Сергеева