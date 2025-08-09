В Саратовской области за 25 миллионов рублей продают три зернохранилища

В Саратовской области продается сельскохозяйственная база, расположенная в селе Клинцовка Пугачевского района.

Участок земли площадью более 1,84 га примыкает к автодороге, соединяющей Пугачев и Озинки, что обеспечивает удобный подъезд.

На территории комплекса размещены три зернохранилища, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, включая дизельное топливо и бензин, а также ремонтная мастерская, оснащенная кран-балкой. Дополнительно в наличии имеется склад для запчастей к спецтехнике, столовая и помещение для охраны.

Продавец оценил объект в 25 миллионов рублей и выразил готовность обсудить цену с потенциально заинтересованными покупателями. Это предложение может представлять интерес для предприятий агропромышленного комплекса или компаний, занимающихся хранением и переработкой сельхозпродукции.