В Саратовской области за 500 тысяч рублей продают раритетный мотоцикл «Урал»

Раритетный «Урал» 1961 года продают в Балаково за 500 тысяч рублей.

Жительница Саратовской области Наталия выставила на продажу мотоцикл «Урал» М-61 1961 года выпуска. Раритетный транспорт находится в Балаково, его пробег составляет 50 тысяч километров — больше длины экватора. ПТС на мотоцикл не сохранился.

«Мотоцикл раритет. Рабочий», — указала продавец в объявлении.

М-61 выпускался Ирбитским мотоциклетным заводом с 1957 по 1961 год. Это первая модель, получившая название «Урал» — благодаря новому верхнеклапанному двигателю. Именно такой мотоцикл снимался в фильме «Берегись автомобиля». В 1961 году он стоил около 800 рублей при средней зарплате 80 рублей в месяц. Сейчас модель считается редкой и оценивается в полмиллиона рублей.

Ольга Сергеева