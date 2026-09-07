В деревне Саратовской области за 6 миллионов продают дом с отарой овец и электропастухом

За цену «однушки» в Саратове: дом с отарой, тракторами и конюшней.

На онлайн-площадках появилось необычное предложение: в Краснопартизанском районе продают частное подворье стоимостью 6 миллионов рублей — ровно столько же в Саратове просят за обычную однокомнатную квартиру.

В объявлении говорится о доме площадью 76 кв. м на участке в 22 сотки с баней, гаражом и хозпостройками. Но главный бонус — живой инвентарь: 190 овец, три лошади, два жеребёнка, куры и даже электропастух. В придачу новые хозяева получат три трактора и две легковушки.

Деревня, по словам автора объявления Марии, расположена на пути из Горного в Ершов. Продавец уверяет: место идеально для тех, кто хочет заняться животноводством — вокруг есть пастбища. При этом на том же сайте можно найти более 50 саратовских квартир по аналогичной цене, но с гораздо меньшим набором «опций».

Ольга Сергеева