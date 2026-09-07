Мастерица создала «Саратовский дворик» и сувениры с глубоким смыслом из керамики

В саратовской библиотеке открылась выставка керамики, вдохновлённая Ван Гогом.

В отделе искусств Центральной городской библиотеки Саратова представлены работы художницы и керамиста Екатерины Яковлевой — постоянной участницы выставочного проекта, посвящённого талантливым землякам.

Поворотным моментом в творчестве мастерицы, по её признанию, стало знакомство с картиной Ван Гога «Звёздная ночь», которая открыла ей: искусство — не в безупречности линий, а в возможности передать мироощущение. Так эксперименты привели к глине, и некогда нелюбимая скульптура стала призванием.

На выставке представлены работы, пронизанные русской темой: «Саратовский дворик», фигурки, посуда, леденцы-петушки из самозастывающей и обожжённой глины. Многие экспонаты наделены философским подтекстом.

«Глина — как жизнь: ошибки, озарения, тысячи прикосновений. Она всегда ставит новые загадки, а я ищу ответы в каждом изделии», — делится Екатерина.

Выставка открыта в часы работы отдела искусств.

Ольга Сергеева