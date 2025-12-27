В Саратовской области за год более чем в 2 раза сократилось число должников по налогам

В Саратовской области количество налоговых должников с начала года сократилось более чем вдвое, в основном за счёт физических лиц — на 243 тысячи человек. Об этом сообщило региональное УФНС.

За 11 месяцев общая задолженность физлиц по имущественным налогам снизилась на 1,1 млрд рублей (62,8%), по региональным — на 538 млн (39,7%), по местным — на 487 млн рублей (65,9%). При этом общая сумма начисленных имущественных налогов превысила 5,9 млрд рублей, а уровень их собираемости составил 95,2%.

Число предпринимателей в регионе выросло на 5,6%, а самозанятых — на 30%. С января по ноябрь зарегистрировано 12 тысяч новых ИП и более 70 тысяч самозанятых.

По данным на 1 декабря, на учёте в налоговой состоят около 2,455 млн физических лиц, 61 тысяча ИП, 36 тысяч юрлиц и 185,6 тысячи самозанятых. Эти категории формируют около 85% налоговых доходов консолидированного бюджета области.

Ольга Сергеева