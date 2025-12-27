В Саратовской области на лекарства для льготников выделят до 6 млрд рублей

В Саратовской области подвели итоги года по развитию здравоохранения и обозначили цели на 2026-й.

Ключевые направления, со слов губернатора Романа Бусаргина, — кадры, лекарства и модернизация.

Благодаря кадровой программе укомплектованность врачами выросла с 63,3% до 73,5%, средним медперсоналом — с 73,9% до 81,5%. К 2027 году планируется достичь 75% и 83% соответственно.

Финансирование лекарственного обеспечения льготников увеличилось с 2 млрд рублей в 2022 году до 5 млрд в 2025-м. На 2026 год на эти цели заложено более 6 млрд рублей. Для прозрачности закупок внедрена единая информационная система.

В 2025 году отремонтированы территории 27 медучреждений на сумму свыше 150 млн рублей. В следующем году на благоустройство 29 объектов выделено более 150 млн рублей.

В начале 2026 года планируется сбор обратной связи от населения для оценки работы системы и определения новых приоритетов.

Ольга Сергеева