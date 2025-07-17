В Саратовской области за неделю не зарегистрировано новых случаев кори

В Саратовской области за последние семь дней новых случаев кори не выявлено.

Об этом 17 июля на пресс-брифинге сообщил глава регионального минздрава Владимир Дудаков.

По официальным данным, за первое полугодие было зафиксировано 36 заболевших, из них 20 — дети, включая семерых младенцев до года. В сравнении с тем же периодом 2024 года уровень заболеваемости снизился в 2,6 раза.

«На 16 июля новых заражений не зарегистрировано. Лечебные учреждения полностью обеспечены вакцинами для профилактики кори и проведения необходимой иммунизации в очагах инфекции», — подчеркнул министр.