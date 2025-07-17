Отравившуюся ягодами тутовника саратовскую школьницу выписали из больницы

В Саратовской области завершилось лечение девочки, пострадавшей при массовом отравлении.

17 июля министр здравоохранения региона Владимир Дудаков проинформировал о выписке 8-летней пациентки, которая находилась на лечении после предполагаемого отравления ягодами в поселке Ровное.

«Состояние ребенка позволяет продолжить восстановление дома. Однако окончательные выводы делать рано — лабораторные исследования еще не завершены», — пояснил глава ведомства.

Напомним, что 26 июня в медучреждение поступили трое детей с симптомами острой интоксикации. Трагический исход наступил для двух братьев (3 и 7 лет), тогда как их сестра была переведена в реанимационное отделение. По словам отца, инцидент произошел после того, как дети без сопровождения взрослых употребляли ягоды шелковицы (или тутовника) во время прогулки по лесополосе.

В настоящее время следственные органы ведут расследование по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Судебно-медицинские эксперты продолжают устанавливать точные обстоятельства произошедшего.