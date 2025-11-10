В Саратовской области за неделю ноября сильно подорожали огурцы и помидоры

На прошедшей неделе в Саратовской области наблюдалась выраженная тенденция к росту цен на продовольственные товары.

Согласно отчету Саратовстата по состоянию на 5 ноября, количество подорожавших продуктов превысило количество подешевевших в шесть раз.

Значительный рост продемонстрировали овощные культуры: огурцы подорожали на 3,57%, достигнув 136,6 руб./кг, томаты стали дороже на 6,56% (168,5 руб./кг), свекла прибавила в цене 4,98%. В перечень подорожавших товаров вошли 12 основных позиций.

Снижение цен затронуло лишь две товарные позиции: поваренную соль (минус 3%) и морковь (подешевевшую на 2,62%). Таким образом, дисбаланс в ценовой динамике стал наиболее заметным за последнее время.

Ольга Сергеева