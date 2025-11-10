Только 1,5% саратовцев получают более 200 тысяч рублей в месяц

Половина работников средних и крупных предприятий Саратовской области получает зарплату в диапазоне 34-70 тысяч рублей.

Статистика показывает значительный перекос в распределении доходов: лишь 1,5% сотрудников зарабатывают более 200 тысяч рублей monthly, тогда как 44,4% получают меньше 45 тысяч рублей.

Согласно исследованию РИА Новости, основанному на официальных данных за сентябрь 2024 — август 2025 годов, в общероссийском рейтинге по доле высокооплачиваемых специалистов Саратовская область занимает 66-ю строчку из 85 регионов. Это говорит о сохранении существенного отставания по уровню доходов населения.

Ольга Сергеева