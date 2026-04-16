В Саратовской области за неделю подорожали детское питание и картофель

Саратовстат опубликовал свежий еженедельный мониторинг цен.

Лидером подорожания стали детские фруктово-ягодные консервы — их стоимость выросла почти на 2 процента. Не отстаёт и картофель, который прибавил 1,7 процента. Среди других корнеплодов свекла подорожала на полтора процента, а морковь — на 1,2 процента. Также на один процент увеличилась цена на неразделанную мороженую рыбу.

Впрочем, не обошлось и без приятных исключений. Яблоки за отчётную неделю потеряли в цене 1,6 процента, а рис стал дешевле на 1,1 процента.

Ряд товаров пока остался на прежнем уровне: стабильность сохранили баранина, охлаждённые и мороженые куры, творог, хлеб, гречневая крупа и помидоры.

Ольга Сергеева